Почему министры не пришли на рассмотрение собственных отставок, фото – DW

https://racurs.ua/n162550-pochemu-ministry-ne-prishli-na-rassmotrenie-sobstvennyh-otstavok-versiya-arahamii-video.html

Ракурс

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что четверо из пяти министров, отставки которых рассматривались в Верховной Раде 3 ноября, не пришли в парламент по просьбе монобольшинства.

В Раде сегодня был только Алексей Резников. По словам главы «слуг» в Раде, его фракция так пыталась ускорить голосование.

Из-за поправок в бюджет все затянулось. У нас очень большой долг по прохождению законопроектов. И ускоряемся для того, чтобы за этот политический сезон проголосовать все, что надо, — объяснил Арахамия.

Он также напомнил об обысках, которые проводились в офисе и в доме Алексея Любченко, и этим объяснил, что «вопрос перезагрузки налоговой системы» давно назрел.

Арахамия заявил, что Андрей Таран ушел по собственному желанию, а к Олегу Урусскому у монобольшинства были претензии.

«Слуги», по его словам, якобы решили пакетно отправить всех министров в отставку. Арахамия похвалил работу двух министров — инфраструктуры Александра Кубракова и здравоохранения Виктора Ляшко.

Голосовать за назначение новых министров будут завтра. Сегодня в Раде уволили сразу пятерых министров.