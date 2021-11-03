Страусы. Фото: istock

https://racurs.ua/n162549-moschnyy-grad-v-afrike-ubil-pochti-poltysyachi-strausov-za-chas-video.html

Ракурс

Град в Африке убил почти 500 страусов всего за час. Стихия бушевала в Абердине, Южная Африка, 28 октября.

Интенсивный часовой град ударил по части Восточного Кейпа. Об этом сообщает The Watchers.

Мы потеряли много страусов, около 450… Град ударил по глазам птиц и сломал шеи другим животным. Мы также потеряли некоторых наших коз и овец, а инфраструктура была разрушена штормом, — заявил владелец фермы.

На видео с фермы можно увидеть, что сотни мертвых животных лежат на ферме кучками — некоторые животные не умерли, но получили значительные травмы.

Напомним, ранее мы сообщали, что гигантский град засыпал восточный австралийский штат Квинсленд. По мнению синоптиков, вероятно, что этот град стал самым большим из когда-либо наблюдавшихся в Австралии.

Источник: The Watchers