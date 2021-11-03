Языковой омбудсмен хочет переименовать. Фото: dn.ua

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Названия населенных пунктов должны соответствовать языковому закону. Это подчеркивает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Омбудсмен заявил, что граждане жалуются, что некоторые населенные пункты носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это — Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и др. Некоторые из них ранее имели названия Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были переименованы коммунистами. Об этом Кремиль заявил в эфире «Украинского радио».

Чиновник добавил, что уже обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с просьбой переименовать эти населенные пункты.

Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти просьбой привести в соответствие правописания, стандартов государственного языка и требований ст. 41 закона названия населенных пунктов, — заявил он.



По словам Кременя, в соответствии с ч. 1 ст. 41 языкового закона географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, майданов, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.

Напомним, в июле поселок Новгородский на Донбассе был переименован в Нью-Йорк. Этот поселок был Нью-Йорком до 1951 года, но советские власти во время холодной войны решили переименовать поселок в Новгородское.