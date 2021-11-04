Вугілля. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162575-zarady-klimatu-ukrayina-vidmovlyaietsya-vid-vugillya-na-tli-kryzy-v-energetyci.html

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Україна відмовиться від використання вугілля в енергетиці разом із понад 40 країнами й сотнями організацій.

Відповідне рішення було ухвалене під час кліматичного саміту в Глазго СОР26, передає BBC.

Серед країн, які підписали угоду, є великі споживачі вугілля, як Польща та Канада, але найбільші гравці вугільного ринку — Китай, Індія, Австралія та США — не доєдналися до угоди.

Зауважимо, що Україна підписала угоду на тлі браку вугілля на теплових електростанціях, що поставило країну на межу віялових відключень світла.

Українські теплові енергостанції (ТЕС), що працюють переважно на вугіллі, виробляють щонайменше третину електрики в країні. На відміну від атомних станцій, які забезпечують половину генерації електрики в країні, вони дозволяють балансувати енергетику в періоди пікового навантаження. Перед початком опалювального сезону в Україні запасли лише чверть вугілля від потреби.

Натомість вугілля вважають найбільшим джерелом шкідливих викидів, що провокують глобальне потепління та зміни клімату. Усі країни, які підписали угоду, зобов’язуються припинити інвестиції в будівництво нових електростанцій, що працюють на вугіллі — як всередині країни, так і за кордоном. Багатші країни мають зробити це до 2030, а бідніші — до 2040 року.

Ця угода є дуже далекою від обіцянок взагалі відмовитися від використання викопного палива впродовж цього десятиріччя, — заявив голова делегації Greenpeace Хуан Пабло Осорніо.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що брак вугілля зупинив понад половину енергоблоків українських ТЕС — йдеться про 12 з 23 блоків теплових електростанцій державної компанії «Центренерго», які простоюють через брак палива-вугілля та природного газу.

Джерело: BBC