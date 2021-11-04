Уголь. Фото: Istock

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Украина откажется от использования угля в энергетике вместе с более чем 40 странами и сотнями организаций.

Соответствующее решение было принято во время климатического саммита в Глазго СОР26, передает BBC.

Среди стран, подписавших соглашение, есть крупные потребители угля, как Польша и Канада, но крупнейшие игроки угольного рынка — Китай, Индия, Австралия и США — не присоединились к соглашению.

Отметим, что Украина подписала соглашение на фоне нехватки угля на тепловых электростанциях, что поставило страну на грань веерных отключений света.

Украинские тепловые энергостанции (ТЭС), работающие преимущественно на угле, производят по меньшей мере треть электричества в стране. В отличие от атомных станций, обеспечивающих половину генерации электричества в стране, они позволяют балансировать энергетику в периоды пиковой нагрузки. Перед началом отопительного сезона в Украине запасли всего четверть угля от потребности.

В то же время уголь считается крупнейшим источником вредных выбросов, провоцирующих глобальное потепление и изменения климата. Все страны, подписавшие соглашение, обязуются прекратить инвестиции в строительство новых электростанций, работающих на угле — как внутри страны, так и за границей. Более богатые страны должны сделать это до 2030 года, а бедные — до 2040 года.

Это соглашение очень далеко от обещаний вообще отказаться от использования ископаемого топлива в течение этого десятилетия, — заявил глава делегации Greenpeace Хуан Пабло Осорнио.



Напомним, ранее мы сообщали, что нехватка угля остановила более половины энергоблоков украинских ТЭС — речь идет о 12 из 23 блоков тепловых электростанций государственной компании «Центрэнерго», которые простаивают из-за нехватки топлива-угля и природного газа.

Источник: BBC