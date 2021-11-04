Фейсбук решил отменить функцию распознавания лиц. Фото: pravda.com

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Компания Meta объявила о закрытии системы распознавания лиц в социальной сети Facebook.

Система распознавания лиц на фотографиях и видео в ближайшие недели будет отключена. Соответствующее заявление сделал вице-президент отдела искусственного интеллекта Джером Пезенти в блоге соцсети Фейсбук.

Он отметил, что на эту функцию жаловались пользователи, которые считали, что система позволяла администрации Facebook собирать и хранить их биометрические данные. Пезенти признал, что каждая новая технология приносит как пользу, так и беспокойство со стороны пользователей. Именно поэтому в компании решили найти нужный баланс.

Отмечается, что Фейсбук больше не будет предлагать пользователям отмечать людей на фотографии перед ее публикацией. Также все владельцы учетных записей в соцсети перестанут получать уведомления, когда кто-то будет выкладывать видео или фото с их участием, не отмечая их. Система автоматического альтернативного текста тоже не сможет указывать имена пользователей, которые присутствуют на изображениях.

Как известно, функция автоматического распознавания лиц на фотографиях появилась в Facebook в 2011 году. В 2019 году она перестала быть автоматической — пользователи соцсети могли сами решить, нужна она или нет, и отключить ее в настройках.

Напомним, социальная сеть Facebook (Фейсбук) из-за изменения вектора развития компании получила название Meta. В компании считают, что новый бренд должен отражать стремление компании развиваться в создании метавселенных.