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Ракурс
Фейсбук вирішив скасувати функцію розпізнавання облич. Фото: pravda.com

Facebook відмовиться від розпізнавання облич користувачів на фото й відео

4 лис 2021, 10:24
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Компанія Meta оголосила про закриття системи розпізнавання осіб у соціальній мережі Facebook.

Система розпізнавання осіб на фотографіях та відео в найближчі тижні буде відключена. Відповідну заяву зробив віце-президент відділу штучного інтелекту Джером Пезенті в блозі соцмережі Фейсбук.

Він відзначив, що на цю функцію скаржилися користувачі, які вважали, що система дозволяла адміністрації Facebook збирати й зберігати їх біометричні дані. Пезенті визнав, що кожна нова технологія приносить як користь, так і занепокоєння з боку користувачів. Саме тому в компанії вирішили знайти потрібний баланс.

Зазначається, що Фейсбук більше не пропонуватиме користувачам відзначати людей на фотографії перед її публікацією. Також всі власники облікових записів у соцмережі перестануть отримувати повідомлення, коли хтось буде викладати відео або фото з їх участю, не відзначаючи їх. Система автоматичного альтернативного тексту теж не зможе вказувати імена користувачів, які присутні на зображеннях.


Як відомо, функція автоматичного розпізнавання облич на фотографіях з’явилася в Facebook у 2011 році. У 2019 році вона перестала бути автоматичною — користувачі соцмережі могли самі вирішити, потрібна вона чи ні, і відключити її в налаштуваннях.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook (Фейсбук) через зміну вектору розвитку компанії отримала назву Meta. У компанії вважають, що новий бренд повинен відображати прагнення компанії розвиватися в створенні метавсесвітів.

Джерело: Ракурс


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