Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сесійна зала Верховної Ради, фото: Верховна Рада

Кількість невакцинованих депутатів назвали у Раді

4 лис 2021, 10:23
999

У Верховній Раді щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 досі не отримали 40% народних обранців.

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький заявив про це в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

За словами Радуцького, це приблизний підрахунок, сформований шляхом спілкування з людьми.

Але я вам скажу так: буквально 15 листопада ми з вами точно знатимемо, скільки депутатів провакциновано, у кого є сертифікат у «Дії», — наголосив він.

Водночас, за оцінками Радуцького, «ідейних антивакцинаторів» серед депутатів менше, ніж серед населення загалом.

КМІС нещодавно проводив опитування; виявилося, що близько 49% не підтримують вакцинацію. Серед депутатів таких активних, як ви кажете, думаю, — не більше 10−15%, — зазначив він.


Водночас депутатів-антивакцинаторів не можна ні перестати пускати на засідання Ради, ні позбавити зарплати, наголошує Радуцький. Тому для народних обранців діятимуть такі ж обмеження, які передбачені для решти громадян України — необхідність мати один із документів:

  • ковід-сертифікат;
  • тест-ПЛР не старший за 72 години;
  • тест на антиген не старший за 49 годин;
  • довідка від лікаря про одужання від коронавірусу не більше ніж три місяці тому.

Джерело: «Цензор.нет»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів