Кількість невакцинованих депутатів назвали у Раді

Сесійна зала Верховної Ради, фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n162573-kilkist-nevakcynovanyh-deputativ-nazvaly-u-radi.html

Ракурс

У Верховній Раді щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 досі не отримали 40% народних обранців.

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький заявив про це в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

За словами Радуцького, це приблизний підрахунок, сформований шляхом спілкування з людьми.

Але я вам скажу так: буквально 15 листопада ми з вами точно знатимемо, скільки депутатів провакциновано, у кого є сертифікат у «Дії», — наголосив він.

Водночас, за оцінками Радуцького, «ідейних антивакцинаторів» серед депутатів менше, ніж серед населення загалом.

КМІС нещодавно проводив опитування; виявилося, що близько 49% не підтримують вакцинацію. Серед депутатів таких активних, як ви кажете, думаю, — не більше 10−15%, — зазначив він.



Водночас депутатів-антивакцинаторів не можна ні перестати пускати на засідання Ради, ні позбавити зарплати, наголошує Радуцький. Тому для народних обранців діятимуть такі ж обмеження, які передбачені для решти громадян України — необхідність мати один із документів:

ковід-сертифікат;

тест-ПЛР не старший за 72 години;

тест на антиген не старший за 49 годин;

довідка від лікаря про одужання від коронавірусу не більше ніж три місяці тому.

Джерело: «Цензор.нет»