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Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: Верховная Рада

Количество невакцинированных депутатов назвали в Раде

4 ноя 2021, 10:23
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В Верховной Раде прививки от коронавирусной болезни COVID-19 до сих пор не получили 40% народных избранников.

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил об этом в интервью изданию «Цензор.нет».

По словам Радуцкого, это примерный подсчет, сформированный путём общения с людьми.

Но я вам скажу так: буквально 15 ноября мы будем с вами точно знать, сколько депутатов провакцинировано, у кого есть сертификат в «Дії», — подчеркнул он.

В то же время, по оценкам Радуцкого, «идейных антивакцинаторов» среди депутатов меньше, чем среди населения в целом.

КМИС недавно проводил опрос; оказалось, что около 49% не поддерживают вакцинацию. Среди депутатов таких активных, как вы говорите, думаю — не более 10−15%, — отметил он.


В то же время, депутатов-антивакцинаторов нельзя ни перестать пускать на заседание Рады, ни лишить зарплаты, подчеркивает Радуцкий. Поэтому для народных избранников будут действовать такие же ограничения, которые предусмотрены остальным гражданам Украины — необходимость иметь один из документов:

  • ковид-сертификат;
  • тест-ПЦР не старше 72 часов;
  • тест на антиген не старше 49 часов;
  • справка от врача о выздоровлении от коронавируса не более трех месяцев назад.

Источник: «Цензор.нет»

Источник: Ракурс


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