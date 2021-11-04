Количество невакцинированных депутатов назвали в Раде

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Верховная Рада

https://racurs.ua/n162573-kolichestvo-nevakcinirovannyh-deputatov-nazvali-v-rade.html

Ракурс

В Верховной Раде прививки от коронавирусной болезни COVID-19 до сих пор не получили 40% народных избранников.

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил об этом в интервью изданию «Цензор.нет».

По словам Радуцкого, это примерный подсчет, сформированный путём общения с людьми.

Но я вам скажу так: буквально 15 ноября мы будем с вами точно знать, сколько депутатов провакцинировано, у кого есть сертификат в «Дії», — подчеркнул он.

В то же время, по оценкам Радуцкого, «идейных антивакцинаторов» среди депутатов меньше, чем среди населения в целом.

КМИС недавно проводил опрос; оказалось, что около 49% не поддерживают вакцинацию. Среди депутатов таких активных, как вы говорите, думаю — не более 10−15%, — отметил он.



В то же время, депутатов-антивакцинаторов нельзя ни перестать пускать на заседание Рады, ни лишить зарплаты, подчеркивает Радуцкий. Поэтому для народных избранников будут действовать такие же ограничения, которые предусмотрены остальным гражданам Украины — необходимость иметь один из документов:

ковид-сертификат;

тест-ПЦР не старше 72 часов;

тест на антиген не старше 49 часов;

справка от врача о выздоровлении от коронавируса не более трех месяцев назад.

Источник: «Цензор.нет»