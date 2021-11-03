Резников. Фото: istock

https://racurs.ua/n162558-reznikov-uhodit-iz-tkg-v-chem-prichina.html

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Алексей Резников, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса и бывший министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что не будет продолжать работу в ТКГ.

Но окончательное решение будет принимать президент Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал во время заседания Верховной Рады.

В Трехсторонней контактной группе я думаю, что не буду уже участвовать как член делегации. Есть глава делегации — Леонид Кравчук и заместитель главы делегации Александр Мережко. Однако принципиальное решение о формировании обновленного состава делегации принимает президент, — сказал Резников.



По словам спикера ТКГ Алексея Арестовича, Резникова на должности может заменить Александр Мережко.

Напомним, ранее мы сообщали, что 3 ноября Верховная Рада рассмотрела представление об отставке пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля. В пределах переформатирования Кабмина часть из них будет переназначена на новые должности, а часть покинет правительство.