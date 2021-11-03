Переселенцы. Фото: РБК

https://racurs.ua/n162557-pomosch-dlya-pereselencev-anonsirovali-v-kabmine-kak-poluchit.html

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Помощь для переселенцев из Донбасса подготовили в Кабинете министров. Переселенцы, вынужденно покинувшие дома из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма, смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через портал «Дія».

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 3 ноября.

Для получения услуги не нужно повторно предоставлять справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, ведь это будет происходить благодаря синхронизации портала «Дія» с системами Минсоцполитики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это решение избавит тысячи людей от необходимости тратить время на очереди в кабинеты и лишние бюрократические процедуры.

Отметим, что размер пособия для покрытия расходов на проживание для трудоспособных переселенцев составляет 442 гривны на человека, для нетрудоспособных (пенсионеры, дети) — 884 гривны.

Напомним, ранее мы сообщали, что порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления, утвердил Кабинет министров в постановлении № 451 от 28 апреля.