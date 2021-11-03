Красиво и вкусно: ТОП 6 лучших подводных ресторанов на райских островах

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Ракурс

Мальдивы предлагают путешественникам обширную развлекательную программу, в которой нашлось место удивительному аттракциону — подводному ресторану. На островах работает несколько заведений, где вы сможете насладиться великолепными блюдами с видом на красочные тропические рифы. Мы составили краткий обзор основных подводных ресторанов, позволяющий выбрать лучшее место для незабываемого обеда!

Ithaa (курорт Conrad Maldives Rangali Island, атолл Южный Ари)

Это первый на Мальдивских островах и в целом мире подводный ресторан с прозрачным куполом на весь зал. Его название переводиться как «жемчужина». Заведение, расположенное на глубине 5 м, работает с 2005 года. Здесь предусмотрены посадочные места для 14 клиентов. Хочется больше романтики? На ночь ресторан превращается в великолепный гостиничный номер! Заведение известно утонченными блюдами местной и западной кухни. Покупая тур на Мальдивы на сайте https://bronix.ua/tours/maldives, стоит заранее забронировать сразу столик.

Sea (отель Anantara Kihavah Villas 5*, атолл Баа)

Это место расположено на глубине 6 м и признано первым в мире подводным винным погребом. Здесь можно продегустировать свыше 270 сортов вина (в числе которых эксклюзивные марки) со всего мира. Помимо роскошной карты напитков, тут представлены блюда международной кухни и вегетарианское меню.

Subsix (курорт Niyama, атолл Дхаалу)

Основной зал заведения находится на глубине 6 м, сюда можно спуститься с надводной террасы ресторана. Интерьер оформлен в тематическом стиле, поэтому производит особое впечатление на гостей. Незабываемые подводные виды дополняются зрелищной световой шоу-программой, проводимой в ночи на субботу и среду. Помимо изысканных блюд и вин, здесь можно попробовать популярные коктейли, лучшие сорта пива.

5.8 (отель Hurawalhi Maldives Resort, атолл Лавиани)

Это самый большой подводный ресторан из существующих — он может сразу принять до 10 пар гостей. Цельный прозрачный купол открывает панорамный вид на океанские красоты, а игра бликов создает по-настоящему романтическую атмосферу. Меню меняется каждый сезон, но в нем всегда присутствуют веганские блюда.

M6m (курорт OZEN by Atmosphere, атолл Южный Мале)

Гости смогут насладиться эксклюзивным меню из морепродуктов и подводными видами, которые открываются из панорамных окон.

H2O (отель You & Me by Cocoon, атолл Раа)

Обеденный зал Н2О накрывает цельный панорамный купол, позволяющий гостям почувствовать себя в самом сердце Индийского океана. Заведение специализируется на морских блюдах. Интересна необычная посадка, при которой каждый гость оказывается «лицом к лицу» с обитателями глубин.