Кабмин назначил и. о. министра экологии

Стрелец. Фото: РБК

https://racurs.ua/n162556-kabmin-naznachil-i-o-ministra-ekologii.html

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Руслан Стрелец был назначен исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кадровое решение приняли после того, как с должности министра был уволен Роман Абрамовский. Об этом стало известно из Telegram-канала представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Временно возложено выполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Руслана Стрельца, — написал Мельничук.

Отметим, что до этого глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия заявлял, что именно заместитель министра защиты окружающей среды Руслан Стрелец будет и. о. министра после отставки Абрамовского.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил его увольнение тем, что руководство страны было недовольно тем, как министерство выполняет указы президента.

Напомним, ранее мы сообщали, что 3 ноября Верховная Рада рассмотрела представление об отставке пятерых министров правительства Дениса Шмыгаля. В пределах переформатирования Кабмина часть из них будет переназначена на новые должности, а часть покинет правительство.