КСУ взял в работу дело о реформе Высшего совета правосудия

КСУ. Фото: istock

https://racurs.ua/n162555-ksu-vzyal-v-rabotu-delo-o-reforme-vysshego-soveta-pravosudiya.html

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Судебная реформа продолжается в Украине. Конституционный суд Украины (КСУ) начал рассматривать дело по реформе Высшего Совета правосудия.

Дело было открыто в рекордно короткие сроки. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу будут рассматриваться на заседании Большой палаты КСУ.

КСУ проверит соответствие конституции положения Закона Украины «О Высшем совете правосудия» от 21 декабря 2016 года № 1798—VIII, абзацев первого, шестого, одиннадцатого пункта и переходные положения Закона Украины № 1635-ІХ «О внесении изменений в некоторые избрание (назначение) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» от 14 июля 2021 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что судебная реформа снова откладывается. Верховный суд 17 сентября решил отложить рассмотрение представления в Конституционный суд относительно Этического совета Высшего совета правосудия.