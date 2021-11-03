Суд над Лусварги. Фото: Новинарня

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Ракурс

Рафаэль Лусварги, боевик «ДНР», будет сидеть в тюрьме строгого режима не менее восьми лет.

Такой приговор ему вынес бразильский суд. Об этом сообщает «Новинарня».

8 мая 2021 года он попал в поле зрения полицейской спецгруппы в городе Президенте Пруденте. После короткого диалога полицейские задержали подозрительного мужчину, после чего обыскали его жилье. Там нашли 25 кг каннабиса, несколько граммов кокаина, а также 350 патронов калибра 9 мм. Кроме того, у «Бразильца» конфисковали деньги, его загранпаспорт и мотоцикл.

Рафаэль Лусварги на допросе рассказал, что после освобождения в Киеве в декабре 2019 года он приземлился в Бразилии «около месяца назад», а в штат Сан-Паулу приехал «в поисках работы, которую посоветовал друг. Благодаря своим контактам он якобы согласился держать дома наркотики и боеприпасы по просьбе других людей, а оплата за это якобы составляла 3 тысячи реалов (573 долл.) в месяц.

Бразильский наемник «ДНР» Рафаэль Лусварги — первый иностранец, осужденный в Украине за участие в боевых действиях на стороне террористов. Он является сторонником идей сталинизма, нацизма и русского евразийства. СБУ задержала его по прибытию самолетом в аэропорт «Борисполь» 6 октября 2016 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Рафаэля Лусварги, воевавшего в составе формирований ОРДЛО против Украины на Донбассе, арестовали в Бразилии за хранение наркотиков и боеприпасов.

Источник: Новинарня