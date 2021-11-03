Украинцы погибли в авиакатастрофе под Иркутском. Фото: gazeta.ru

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Ракурс

Имена погибших в авиакатастрофе самолета Ан-12 под Иркутском появились в сети.

СМИ обнародовали полный список находившихся на борту лиц. В самолете были семь человек. Среди них два гражданина Российской Федерации, три белоруса и два украинца — второй пилот Олег Щучко и Александр Чуприненко. Соответствующий перечень появился в Telegram-канале Mash.

По информации ТАСС, все те люди, которые находились на борту, погибли. Выживших на месте авиакатастрофы пока не нашли. Самолет после падения был охвачен пламенем, также горела трава, на которую разлилось топливо. Более сотни спасателей впоследствии ликвидировали пожар.

Сейчас известно, что Ан-12 выполнял грузовой рейс и возвращался в аэропорт базирования. О возможных причинах аварии официально не сообщалось. В авиационных службах заявляют, что в качестве версий рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность, например, отказ двигателя из-за столкновения с птицами.

Следственный комитет возбудил дело после аварии под Иркутском самолета Ан-12. Дело завели по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности эксплуатации судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, 3 ноября транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, упал при заходе на посадку. ЧП произошло в районе населенного пункта Пивовариха.

Источник: ТАСС, Telegram-канал Mash