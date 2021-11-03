Самолет Ан-12 разбился в РФ. Фото: rg.ru

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Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, упал при заходе на посадку.

Чрезвычайное происшествие произошло 3 ноября в районе населенного пункта Пивовариха. Именно там спасатели обнаружили горящие обломки воздушной машины. Самолет исчез с радаров в 13.45 по киевскому времени. Связь с Ан-12 была потеряна после того, как его экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг. Об этом сообщает российская служба ВВС со ссылкой на МЧС России и Росавиацию.

Спасатели сообщают, что на борту самолета, принадлежавшего белорусской авиакомпании «Гродно», находились семь человек. Вероятно, среди экипажа были граждане Украины, Беларуси и России.

Источники РИА «Новости» и «Интерфакса» утверждают, что при катастрофе погибли два человека. В то же время Telegram-канал «Лентач» со ссылкой на МЧС пишет, что на месте аварии найдены останки пяти из семи членов экипажа.

Напомним, 10 октября в России упал самолет L-410 с парашютистами. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек. Семь человек выжили, один из пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии.