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Туман и сильный ветер идут в Украину - погода на 4 ноября

Туман и сильный ветер идут в Украину — погода на 4 ноября (КАРТА)

3 ноя 2021, 15:55
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Погода в Украине 4 ноября будет ветреной, пасмурной, утром синоптики прогнозируют сильный туман. Температура воздуха будет составлять +10…+15 градусов.

Ночью и утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200−500 м (и уровень опасности, желтый). 4 ноября в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, большинстве районов Черновицкой, Волынской, Ровенской и Житомирской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности, говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Погода 4 ноября в Украине будет без осадков. Дождь пройдет только на крайнем западе страны. Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в северных, западных и центральных регионах.

Осадки в Европе 4 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 4 ноября прогнозируется с туманом, видимость составит 200−500 м (и уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;

  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

  • избегать резких маневров на дороге.

Погода в Киеве 4 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове завтра будет с температурой +12…+14 градусов.

Погода во Львове 4 ноября будет облачной. Столбик термометра будет показывать +13…+15 градусов.

Погода в Одессе прогнозируется солнечной. Температура воздуха днем прогреется до +13…+15 градусов.

Погода в Харькове 4 ноября, данные: Gismeteo

Погода во Львове 4 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе 4 ноября, данные: Gismeteo


Геомагнитная обстановка в Украине 4 ноября прогнозируется относительно неспокойной. В течение суток возможны слабые магнитные бури.

Геомагнитная обстановка на 4 ноября. Скриншот: Gismeteo

Источник: Ракурс


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