Туман и сильный ветер идут в Украину - погода на 4 ноября

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Погода в Украине 4 ноября будет ветреной, пасмурной, утром синоптики прогнозируют сильный туман. Температура воздуха будет составлять +10…+15 градусов.

Ночью и утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200−500 м (и уровень опасности, желтый). 4 ноября в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, большинстве районов Черновицкой, Волынской, Ровенской и Житомирской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности, говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Погода 4 ноября в Украине будет без осадков. Дождь пройдет только на крайнем западе страны. Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в северных, западных и центральных регионах.

Погода в Киеве 4 ноября прогнозируется с туманом, видимость составит 200−500 м (и уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Погода в Харькове завтра будет с температурой +12…+14 градусов.

Погода во Львове 4 ноября будет облачной. Столбик термометра будет показывать +13…+15 градусов.

Погода в Одессе прогнозируется солнечной. Температура воздуха днем прогреется до +13…+15 градусов.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 ноября прогнозируется относительно неспокойной. В течение суток возможны слабые магнитные бури.