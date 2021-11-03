Свинина. Фото: istock

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Украинская свинина может исчезнуть с прилавков — тенденции в промышленном свиноводстве свидетельствуют о постепенном «сворачивании» отрасли.

Реализация свиней на убой за три квартала 2021 года возросла на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это не свидетельствует о положительной тенденции. Об этом сообщает ArgoTer.

За анализируемый период на убой отправили 3,85 млн промышленных свиней (+12,6%) средней массой 110 кг (на 1 кг больше чем в январе-сентябре 2020 года). Совокупная живая масса животных, реализованных на бойне и 3, 7 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн или 13,3% больше, чем за три четверти 2020 года.

В то же время прирост объемов выращивания промышленной свинины меньше — 9,8% или 39,4 тыс. тонн. Поэтому из 441,8 тыс. тонн полученного предприятиями прироста живой массы свиней 96% направили на убой.

В 11 из 24 регионов Украины объемы убоя свинины превысили ее выращивание, что свидетельствует о постепенном вырезании поголовья — «сворачивании» деятельности промышленных свинохозяйств, — отмечают аналитики.



Эту гипотезу подтверждает сокращение прироста промышленного поголовья до 3,8% против более 12% в начале года. Это означает, что в скором времени поддерживать внутреннее предложение на уровне первой половины 2021 года уже не удастся, считают эксперты.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине за период с августа 2020 года по август 2021 года подорожали все продукты животного происхождения. Также подорожали сигареты отечественного производства, пиво, водка и столовые вина.