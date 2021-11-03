Супругу Семенченко обвиняют в «хищении» денег батальона «Донбасс»

https://racurs.ua/n162551-suprugu-semenchenko-obvinyaut-v-hischenii-deneg-batalona-donbass.html

Ракурс

Жене экс-нардепа Семена Семенченко Служба безопасности Украины сообщила о подозрении из-за «хищения» денег благотворительного фонда батальона «Донбасс». По данным СБУ, женщина якобы израсходовала со счетов фонда 150 тыс. грн на собственные нужды, не связанные с деятельностью батальона.

Об этом спецслужба сообщила 3 ноября.

Жена Семенченко Наталья подтвердила эту информацию на собственной Facebook-странице. Ей объявили о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

СБУ заявила, что женщина имела доступ к карточному счету фонда, рассчитывалась и снимала наличные деньги.

Уверена, у меня также будет судья Вишняк (судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк, рассматривающий меру пресечения Семенченко — ред.). Осталось понять, на кого оставить троих детей, — написала Московец.

Благотворительный фонд батальона «Донбасс» занимается помощью военнослужащим 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» и семьям погибших военных.