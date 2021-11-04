Порошенко при згадці про ОПЗЖ перехрестився, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162599-poroshenko-pry-zgadci-pro-opzj-perehrestyvsya-video.html

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У Верховній Раді 4 листопада не було сумно. Після інциденту із Гео Леросом і призначення нових міністрів на трибуну вийшов Петро Порошенко.

Це сталося після того, як депутати проголосували за зміни до держбюджету України-2021 та виділили додатково 800 млн грн на кисневі станції для ковід-лікарень. «За» висловилися 336 нардепів з різних фракцій.

З цієї нагоди лідер «Євросолідарності» та екс-президент Петро Порошенко подякував із трибуни фракціям, які підтримали законопроект.

Коли ж Порошенко згадував ОПЗЖ у цьому сенсі, то вставив ремарку «і нехай Бог простить, ОПЗЖ». При цьому він перехрестився.

Нагадаємо, що президента сьогодні зустріли в парламенті плакатами.

Рада дозволила профінансувати закупівлю додаткового обладнання на 650 млн грн, а на проектування і монтаж підуть ще 150 млн грн. Законотворці пропонують перерозподілити кошти з надходжень від ПДВ з імпорту.