Леросу вимкнули мікрофон у Раді, нардеп фігурально відповів президенту, скірншот відео

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Нардеп Гео Лерос, який після вигнання зі «Слуги народу» є позафракційним, опинився в центрі скандалу у Раді. Спікер парламенту Руслан Стефанчук наказав апарату вимкнути мікрофон Леросу, коли нардеп виступав на трибуні.

У парламент сьогодні приходив президент Володимир Зеленський, аби представити кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Перед голосуванням за призначення Резнікова з трибуни виступив колишній нардеп від «Слуги народу» Лерос. Він назвав Зеленського «головним зрадником», але розвинути думку йому не дав Стефанчук та відключив мікрофон. При цьому спікер послався на порушення Леросом регламенту Ради.

Бачу, ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся говорити правду. Ви можете скільки завгодно нацьковувати на мене свої правоохоронні органи, клепати справу, але не боюся говорити правду. Ви — головний зрадник у країні, — заявив нардеп.

Після цього Лерос пішов з трибуни і показав Зеленському середній палець. Фракція «Слуги народу» вже вимагає від регламентного комітету покарати колишнього колегу.

У «Слузі народу» образилися на Лероса і вимагають стосовно нього запровадження санкцій у Раді.