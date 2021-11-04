У Google змінюється процес входу до облікових записів, фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n162579-google-zminuie-proces-vhodu-do-oblikovyh-zapysiv-detali.html

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Google ще в травні оголосив, що зробить двоетапну перевірку (двофакторну аутентифікацію) обов’язковою для всіх користувачів до кінця року.

Тепер названо остаточну дату запровадження нових правил — 9 листопада. Про це повідомляє видання Gizmochina.

Двоетапна аутентифікація додає додатковий рівень безпеки для захисту особистих даних. Вона передбачає, що користувач отримуватиме SMS або електронний лист з одноразовим паролем під час кожного входу в обліковий запис Google для підтвердження особи.

Зазначається, що двофакторна аутентифікація передусім покликана захистити користувачів від крадіжки паролів — найпоширенішого способу зламу облікових записів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що соцмережа Фейсбук відмовиться від розпізнавання облич користувачів на фото й відео.

Джерело: Gizmochina