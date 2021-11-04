В Google меняется процесс входа в аккаунты, фото: PxHere

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Google еще в мае объявил, что сделает двухэтапную проверку (двухфакторную аутентификацию) обязательной для всех пользователей до конца года.

Теперь названа окончательная дата введения новых правил — 9 ноября. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Двухэтапная аутентификация добавляет дополнительный уровень безопасности для защиты личных данных. Она предполагает, что пользователь будет получать SMS или электронное письмо с одноразовым паролем во время каждого входа в аккаунт Google для подтверждения личности.

Отмечается, что двухфакторная аутентификация прежде всего призвана защитить пользователей от кражи паролей — наиболее распространенного способа взлома учетных записей.

Напомним, недавно стало известно, что соцсеть Фейсбук откажется от распознавания лиц пользователей на фото и видео.

Источник: Gizmochina