Ракурсhttps://racurs.ua/
В Google меняется процесс входа в аккаунты, фото: PxHere
Google изменяет процесс входа в аккаунты — деталиhttps://racurs.ua/n162579-google-izmenyaet-process-vhoda-v-akkaunty-detali.htmlРакурс
Google еще в мае объявил, что сделает двухэтапную проверку (двухфакторную аутентификацию) обязательной для всех пользователей до конца года.
Теперь названа окончательная дата введения новых правил — 9 ноября. Об этом сообщает издание Gizmochina.
Двухэтапная аутентификация добавляет дополнительный уровень безопасности для защиты личных данных. Она предполагает, что пользователь будет получать SMS или электронное письмо с одноразовым паролем во время каждого входа в аккаунт Google для подтверждения личности.
Отмечается, что двухфакторная аутентификация прежде всего призвана защитить пользователей от кражи паролей — наиболее распространенного способа взлома учетных записей.
Напомним, недавно стало известно, что соцсеть Фейсбук откажется от распознавания лиц пользователей на фото и видео.
Источник: Gizmochina
.