Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Google меняется процесс входа в аккаунты, фото: PxHere

Google изменяет процесс входа в аккаунты — детали

4 ноя 2021, 11:03
999

Google еще в мае объявил, что сделает двухэтапную проверку (двухфакторную аутентификацию) обязательной для всех пользователей до конца года.

Теперь названа окончательная дата введения новых правил — 9 ноября. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Двухэтапная аутентификация добавляет дополнительный уровень безопасности для защиты личных данных. Она предполагает, что пользователь будет получать SMS или электронное письмо с одноразовым паролем во время каждого входа в аккаунт Google для подтверждения личности.

Отмечается, что двухфакторная аутентификация прежде всего призвана защитить пользователей от кражи паролей — наиболее распространенного способа взлома учетных записей.


Напомним, недавно стало известно, что соцсеть Фейсбук откажется от распознавания лиц пользователей на фото и видео.

Источник: Gizmochina


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров