Суточный рекорд COVID-инфицирований зафиксировали в Германии. Фото: R.Zensen

https://racurs.ua/n162578-v-frg-zafiksirovali-rekord-inficirovaniy-no-smertey-menshe-chem-v-ukraine.html

Ракурс

Новый рекорд коронавируса зафиксировали в Германии в среду, 3 ноября.

За минувшие сутки «ковид» обнаружили у 33 тыс. 949 человек. Это максимальный показатель от начала пандемии в стране. Предыдущий антирекорд с 33 тыс. 777 больными фиксировали 18 декабря 2020 года. В результате болезни вчера в стране умерло 165 человек. Об этом сообщила пресс-служба института имени Роберта Коха (RKI) в Берлине.

Всего с начала пандемии в Германии заболели 4 млн 672 тыс. 368 человек. За все время от болезни умерло 96 тыс. 192 больных.

По состоянию на 4 ноября в Германии полностью вакцинировались 66,8% всех граждан. Среди взрослого населения прививки получили 77,4%, а среди подростков 12−17 лет — 41,9%.

Напомним, в Украине 3 ноября зафиксировали новый рекорд случаев коронавирусной болезни COVID-19 с начала эпидемии. Заболели вчера 27 тыс. 377 граждан. Умерли от коронавируса 699 пациентов.