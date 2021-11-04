Добовий рекорд COVID-інфікувань зафіксували в Німеччині. Фото: R.Zensen

https://racurs.ua/ua/n162578-u-frn-zafiksuvaly-rekord-infikuvan-ale-smertey-menshe-nij-v-ukrayini.html

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Новий рекорд коронавірусу зафіксували у Німеччині в середу, 3 листопада.

За минулу добу «ковід» виявили у 33 тис. 949 осіб. Це максимальний показник від початку пандемії у країні. Попередній антирекорд з 33 тис. 777 хворими фіксували 18 грудня 2020 року. Внаслідок хвороби вчора в країні померло 165 осіб. Про це повідомила прес-служба Інституту імені Роберта Коха (RKI) у Берліні.

Загалом із початку пандемії в Німеччині захворіли 4 млн 672 тис. 368 осіб. За весь час від хвороби померло 96 тис. 192 хворих.

Станом на 4 листопада у Німеччині повністю вакцинувалися 66,8% усіх громадян. Серед дорослого населення щеплення отримали 77,4%, а серед підлітків 12−17 років — 41,9%.

Нагадаємо, в Україні 3 листопада зафіксували новий рекорд випадків коронавірусної хвороби COVID-19 від початку епідемії. Захворіли вчора 27 тис. 377 громадян. Померли від коронавірусу 699 пацієнтів.