Леросу выключили микрофон в Раде, нардеп показал президенту средний палец (ФОТО)https://racurs.ua/n162580-lerosu-vykluchili-mikrofon-v-rade-nardep-pokazal-prezidentu-sredniy-palec-foto.htmlРакурс
Нардеп Гео Лерос, внефракционный после изгнания из «Слуги народа», оказался в центре скандала в Раде. Спикер парламента Руслан Стефанчук приказал аппарату выключить микрофон Леросу, когда нардеп выступал на трибуне.
В парламент сегодня приходил президент Владимир Зеленский, чтобы представить кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.
Перед голосованием за назначение Резникова с трибуны выступил бывший нардеп от «Слуги народа» Лерос. Он назвал Зеленского «главным изменником», но развить мысль ему не дал Стефанчук и отключил микрофон. При этом спикер сослался на нарушение Леросом регламента Рады.
Вижу, ваш Ермак тоже здесь. Я хочу сказать вам, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду. Вы — главный предатель в стране, — заявил нардеп.
После этого Лерос ушел с трибуны и показал Зеленскому средний палец. Фракция «Слуги народа» уже требует от регламентного комитета наказать бывшего коллегу.
В «Слуге народа» обиделись на Лероса и требуют в его отношении введения санкций в Раде.