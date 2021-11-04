Леросу выключили микрофон в Раде, нардеп показал президенту средний палец, скриншот видео

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Ракурс

Нардеп Гео Лерос, внефракционный после изгнания из «Слуги народа», оказался в центре скандала в Раде. Спикер парламента Руслан Стефанчук приказал аппарату выключить микрофон Леросу, когда нардеп выступал на трибуне.

В парламент сегодня приходил президент Владимир Зеленский, чтобы представить кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

Перед голосованием за назначение Резникова с трибуны выступил бывший нардеп от «Слуги народа» Лерос. Он назвал Зеленского «главным изменником», но развить мысль ему не дал Стефанчук и отключил микрофон. При этом спикер сослался на нарушение Леросом регламента Рады.

Вижу, ваш Ермак тоже здесь. Я хочу сказать вам, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду. Вы — главный предатель в стране, — заявил нардеп.

После этого Лерос ушел с трибуны и показал Зеленскому средний палец. Фракция «Слуги народа» уже требует от регламентного комитета наказать бывшего коллегу.

В «Слуге народа» обиделись на Лероса и требуют в его отношении введения санкций в Раде.