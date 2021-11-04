Таблетки від коронавірусу вперше схвалили до використання. Фото: istock

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Ракурс

Лікування коронавірусу може стати доступнішим — Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила «Молнупіравір», який можна приймати вдома.

Про це повідомило Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних товарів (MHRA).

Препарат використовуватимуть для лікування хворих із коронавірусом у легкій та середній формі принаймні з одним чинників ризику розвитку важкої форми захворювання. До таких чинників ризику належать ожиріння, літній вік (понад 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

На основі даних клінічних випробувань вдалося з’ясувати, що препарат найбільш ефективний на ранніх стадіях інфекції. Тому MHRA рекомендує використовувати його якнайшвидше після позитивного результату тесту на COVID-19 і протягом п’яти днів після появи симптомів. Ліки були розроблені компаніями Ridgeback Biotherapeutics та Merck Sharp&Dohme (MSD). Завдяки підтримці низького рівня вірусу в організмі зменшується важкість перебігу захворювання.

«Молнупіравір» є першим противірусним препаратом від коронавірусу, який можна приймати у вигляді таблеток, а не вводити внутрішньовенно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу можуть випробувати на собі українці. Подібні клінічні дослідження відбуваються в усьому світі. Вчені вивчають ефективність застосування препаратів під час лікування пацієнтів із захворюванням COVID-19.