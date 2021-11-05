Таблетки від коронавірусу представила компанія Pfizer – як вони діють. Фото: Unsplash

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Ракурс

Таблетки від коронавірусу розробляє фармацевтична компанія Pfizer. Науковці заявили, що ці ліки знижують ризик госпіталізації та смерті пацієнтів із групи ризику.

Відповідно до проміжного аналізу, проведеного до завершення випробування, ризик госпіталізації або смерті від коронавірусу знизився на 89%. Про це повідомляє CNN.

Компанія тестувала препарат на дорослих з коронавірусом, які вважаються схильними до високого ризику прогресування до тяжкого захворювання.

Після заяви акції Pfizer зросли на 13% до 49,47 дол. Компанія повідомила, що незабаром планує представити проміжні результати випробувань своєї таблетки, яка застосовується у поєднанні противірусним препаратом Ritonavir.

Комбіноване лікування, яке матиме торгову марку Paxlovid, складається з трьох таблеток, які потрібно приймати двічі на день.

Pfizer також вивчає, чи можуть її таблетки використовувати люди без факторів ризику серйозного COVID-19, а також для запобігання зараженню коронавірусом у людей, які зазнали впливу вірусу.

«Ракурс» повідомляв, що лікування коронавірусу може стати доступнішим — Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила «Молнупіравір». Препарат можна приймати вдома.

Джерело: CNN



