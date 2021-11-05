Нардепам з «Голосу» відмовили в офіційному відрядженні у США. Фото: Кіра Рудик у Facebook

https://racurs.ua/ua/n162655-opozyciya-bilshe-ne-litaie-golosu-vidmovyly-v-oficiynomu-vidryadjenni-u-ssha.html

Ракурс

Партія «Голос» заявила про блокування відрядження її нардепів до Сполучених Штатів Америки.

За океан мали полетіти п’ятеро нардепів від «Голосу», яких офіційно запросила американська влада. Парламентарі в США повинні були зустрітися з американськими високопосадовцями, аналітичними центрами, лідерами української діаспори. Однак офіційне відрядження делегації партії умисно зірвали через штучні бюрократичні перепони. Про це 5 жовтня заявили в «Голосі».

У політсилі упевнені, що за перепонами стоїть Банкова. У «Голосі» вважають такі дії прямим переслідуванням опозиції, безпідставним обмеженням їхньої політичної діяльності та наступом на фундаментальні демократичні інститути.

Ми стверджуємо, що за блокуванням відрядження п’яти народних депутатів «Голосу» стоять люди президента Зеленського і пряма вказівка Банкової. Наскільки нам відомо, це вже другий випадок, коли Офіс президента блокує офіційні поїздки народних депутатів до США, — заявили в партії.

У «Голосі» додали, що не просили у влади фінансування поїздки, а самостійно вирішували ці питання.

Нагадаємо, у липні з’їзд «Голосу» проігнорувала частина парламентарів. Деякі партійці влаштували демарш, вирішив виключити зі складу політичної сили сімох народних депутатів.