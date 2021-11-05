У жіночій душовій КПІ встановили камеру, комендант хоче вийти сухим з води. Фото: Lopolo/Depositphotos

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У Києві в жіночому душі гуртожитку знайшли камеру. Інцидент стався гуртожитку № 7 Київського політехнічного інституту (КПІ).

Камеру виявила одна зі студенток, поліція взялася за розслідування справи. Коли файли відновлювали, вдалося встановити «оператора». Про це повідомила народний депутат Інна Совсун.

Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео.

За словами депутата, завідувачка гуртожитку спочатку обіцяла тримати справу на контролі, а тепер закликає дівчат, які хочуть написати колективну заяву, «заспокоїтися».

Комендант звинувачує студенток у тому, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням.

Я відправлю депутатське звернення, щоб добитися розслідування, зокрема і щодо дій коменданта гуртожитку. Студента мають як мінімум відрахувати. Адміністрація має вибачитися перед студентками за те, що таке в принципі стало можливим, — заявила Совсун.



Натомість комендант у коментарі ЗМІ сказала, що не перешкоджає слідству і навіть сама викликала поліцію.

Також вона переживає, що якщо справа набуде широкого розголосу через заведену кримінальну справу, студенти влаштують порушнику «самосуд». За її словами, хлопець у п’ятницю поїхав додому і після цього не повертався в гуртожиток.