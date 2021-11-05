Хаві буде головним тренером «Барселони». Фото: championat.com

https://racurs.ua/ua/n162652-povernennya-dodomu-havi-ocholyt-barselonu.html

Ракурс

Хаві Ернандес незабаром стане головним тренером футбольного клубу «Барселона».

Катарський «Аль-Садд» оголосив, що Хаві залишив посаду головного тренера команди та незабаром буде представлений, як коуч «синьо-гранатових». Клуб вже виплатив суму відступних, прописаних у контракті. Про звільнення тренера повідомляється на офіційному сайті катарського клубу.

Керівництво «Аль-Садда» домовилося про перехід Хаві до «Барселони» після того, як клуб виплатив суму відступних, прописану у контракті. Хаві — важлива частина нашої історії, ми бажаємо йому удачі, — йдеться в прес-релізі.

Адміністрація клубу додала, що ще кілька днів тому Хаві заявив про своє бажання очолити «Барселону», а в «Аль-Садда» вирішили не перешкоджати цьому бажанню.

Я вже кілька днів веду переговори з «Барселоною». Але зараз все залежить від переговорів між клубами, вони повинні досягти угоди. Ми всі цього бажаємо і чекаємо з нетерпінням. Я дуже хочу повернутися додому. Сподіваюся, це станеться. У мене є контракт, тому клубам потрібно домовитися. Вони вже знають мою позицію, — цитує Хаві портал Goal.com.

Як відомо, Хаві Ернандес — легенда каталонської «Барселони». Більшу частину своєї футбольної кар'єри спортсмен провів у стані «синьо-гранатових», виступаючи на позиції півзахисника. На його рахунку вісім перемог в чемпіонаті Іспанії й чотири кубки Ліги чемпіонів. Він провів 505 ігор за каталонців і відзначився 58 забитими м’ячами.

Нагадаємо, 28 жовтня з посади головного тренера іспанського футбольного клубу «Барселона» звільнили Рональда Кумана. Рішення про відставку тренера було ухвалене після поразки «гранатових» від «Райо Вальєкано» на виїзді в 11-му турі чемпіонату Іспанії. Зараз «Барселона» займає дев’яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши в 10 матчах 15 очок.

Джерело: Goal.com