Хави будет главным тренером «Барселоны». Фото: championat.com

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Ракурс

Хави Эрнандес вскоре станет главным тренером футбольного клуба «Барселона».

Катарский «Аль-Садд» объявил, что Хави покинул пост главного тренера команды и вскоре будет представлен, как коуч «сине-гранатовых». Клуб уже выплатил сумму отступных, прописанных в контракте. Об увольнении тренера сообщается на официальном сайте катарского клуба.

Руководство «Аль-Садда» договорилось о переходе Хави в «Барселону» после того, как клуб выплатил сумму отступных, прописанную в контракте. Хави — важная часть нашей истории, мы желаем ему удачи, — говорится в пресс-релизе.

Администрация клуба добавила, что еще несколько дней назад Хави заявил о своем желании возглавить «Барселону», а в «Аль-Садда» решили не препятствовать этому желанию.

Я уже несколько дней веду переговоры с «Барселоной». Но сейчас все зависит от переговоров между клубами, они должны достичь соглашения. Мы все этого желаем и ждем с нетерпением. Я очень хочу вернуться домой. Надеюсь, это произойдет. У меня есть контракт, поэтому клубам нужно договориться. Они уже знают мою позицию, — цитирует Хави портал Goal.com.

Как известно, Хави Эрнандес — легенда каталонской «Барселоны». Большую часть своей футбольной карьеры спортсмен провел в стане «сине-гранатовых», выступая на позиции полузащитника. На его счету восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. Он провел 505 игр за каталонцев и отметился 58 забитыми мячами.

Напомним, 28 октября с поста главного тренера испанского футбольного клуба «Барселона» уволили Рональда Кумана. Решение об отставке тренера было принято после поражения «гранатовых» от «Райо Вальекано» на выезде в 11-м туре чемпионата Испании. Сейчас «Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 10 матчах 15 очков.

Источник: Goal.com