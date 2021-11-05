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Ракурс
Невакцинированных украинцев отстранят от работы с 8 ноября. Фото: УП

Невакцинированных украинцев отстранят от работы с 8 ноября

5 ноя 2021, 13:51
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Отказ от вакцинации против коронавируса для некоторых украинцев означает отстранение от работы. Соответствующий приказ вступает в силу 8 ноября.

Это касается работников центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций и их территориальных органов, а также учебных заведений. Люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины, продолжат работу, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отстранение от работы не предполагает сохранения заработной платы. Однако увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно.

Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставять соответствующий документ. С 8 ноября такую ​​справку можно взять у семейного врача.

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отметил, что следующий шаг — расширение перечня профессий, подлежащих обязательной вакцинации.

Минздрав подготовил соответствующий проект приказа, который касается:


  • работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • работников учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений по защите прав детей, реабилитационных учреждений;
  • работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства («Укрпочта», «Укрзализныця» и другие).

Чиновник заявил, что требование о вакцинации — это не нарушение прав человека или трудового законодательства. Аналогичные и даже более строгие требования устанавливают в развитых, демократических странах по всему миру.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине вернутся к вопросу введения бустерной дозы вакцины. По его словам, ревакцинация начнется после преодоления отметки 50% вакцинированного населения страны.

Источник: Ракурс


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