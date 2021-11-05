Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

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Вакцинация от коронавируса в Украине ускорилась на фоне новой вспышки болезни. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине вернутся к вопросу введения бустерной дозы вакцины.

По его словам, ревакцинация начнется после преодоления отметки 50% вакцинированного населения страны. Об этом глава Минздрава рассказал в кулуарах Верховной Рады.

По словам Ляшко, сегодня отметку 50% преодолел только Киев, где 55% человек вакцинированы хотя бы первой дозой. 40% человек привились в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В Украине нигде нет принудительной вакцинации. У нас есть определенный перечень профессий или организаций, где на работу допускаются только вакцинированные. В ближайшее время этот перечень будет расширен, — заявил министр здравоохранения.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — за минувшие сутки заболели 26 тыс. 488 человек. Среди новых больных — 1 тыс. 654 детей и 488 медработников.

Больше всего больных зарегистрировали в Киеве и Харьковской области. В больницы пришлось госпитализировать 5 тыс. 497 человек, а 696 украинцев умерли.

За прошедшие сутки вакцину вкололи 270 тыс. 320 человек. С начала вакцинальной кампании уже привиты 11 млн 86 тыс. 47 человек. Одну дозу получили 11 млн 86 тыс. 45 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы уже 7 млн 762 тыс. 884 украинцев.