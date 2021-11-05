Больничные не заплатят во время отстранения из-за отказа от вакцинации. Фото: mk.ru

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Отказ от вакцинации может оставить украинцев без оплаты больничных.

Пособия по больничным листам не предоставляются рабочим, которых отстранили от работы за отказ или уклонение от обязательной вакцинации от коронавируса. Больничные не заплатят за те дни отсутствия на работе, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей. Выплаты за временную потерю трудоспособности в указанном случае не финансируются согласно законодательству. Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального имущества.

В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, который не соблюдает требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует, — отметили в ведомстве.

Сообщается, что Кабмин постановил государственные учреждения и предприятия отстранить от работы работников, которые отказываются от вакцинации. Исключение составляют только лица, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению такой прививки и предоставили соответствующее медицинское заключение.

В Фонде напомнили, что обязательной вакцинации от «ковида» подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений. Также необходимо делать прививки работникам учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвищої, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Напомним, в Минздраве заявили, что больше всего прививок от коронавируса было сделано в городе Киеве — 54,2%. Худшие показатели по вакцинации зафиксировали в Закарпатской области, где вакцинированы всего 23,2% взрослого населения и Волынской области — 25,2%.