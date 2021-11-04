Ляшко. Фото: Главком

https://racurs.ua/n162590-lyashko-nazval-regiony-s-naimenshim-ohvatom-kovid-privivkami.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине проходит неравномерно. Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал регионы с наименьшим охватом ковид-прививками.

По его словам, больше всего прививок было сделано в городе Киеве 54,2%. Об этом он рассказал во время брифинга.

Среди лидеров, в частности, оказалась Киевская область — 43,7%, Полтавская область — 42,1%. 3 ноября впервые 40% показатель был достигнут в Днепропетровской области. Худшие показатели по прививкам от инфекции зафиксировали в Закарпатской области, где вакцинировано всего 23,2% взрослого населения и в Волынской области — 25,2%.

От количества вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели, заявил Ляшко.

Это мы видим на примере Моршина, где вакцинировано около 70% взрослого населения, — добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Херсонская область первой в Украине начала выходить из третьей волны заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. В области в течение двух дней наблюдается постепенное снижение показателей заболеваемости COVID-19.