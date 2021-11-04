Ляшко. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n162590-lyashko-nazvav-regiony-iz-naymenshym-ohoplennyam-kovid-scheplennyamy.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні проходить нерівномірно. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав регіони із найменшим охопленням ковід-щепленнями.

За його словами, найбільше щеплень було зроблено в місті Києві 54,2%. Про це він розповів під час брифінгу.

Серед лідерів, зокрема, опинилася Київська область — 43,7%, Полтавська область — 42,1%. 3 листопада вперше 40% показник було досягнуто в Дніпропетровській області. Найгірші показники зі щеплення від інфекції зафіксували в Закарпатській області, де вакциновано всього 23,2% дорослого населення і Волинській області — 25,2%.

Від кількості вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники, заявив Ляшко.

Це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення, — додав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Херсонська область першою в Україні почала виходити з третьої хвилі захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. В області впродовж двох днів спостерігається поступове зниження показників захворюваності на COVID-19.