Генетичний фактор важкого перебігу коронавірусу встановили вчені. Фото: РІА Новости

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Несподіваний фактор тяжкого перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 виявили вчені.

Люди, які мають генетичну схильність до розвитку кислотного рефлюксу, ризикують важко переносити «ковід». Такого висновку дійшли науковці науково-дослідного інституту Бергхоффера в штаті Квінсленд. Про це повідомляє журнал Human Molecular Genetics.

Виявилося, що гени, які провокують гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), пов’язані з 15-відсотковим підвищенням ризику тяжкого перебігу і госпіталізації при коронавірусу.

За словами співавтора роботи Джу-Шенг Онга, ГЕРХ і важка форма коронавірусу мають спільні фактори ризику — ожиріння, гіпертонію, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет.

Припускаємо, що ГЕРХ відіграє пряму роль у підвищенні ризику госпіталізації при коронавірусі, — зазначив Онга.



Нагадаємо, науковці вважають, що пандемія коронавірусу в світі може завершитися вже 2022 року в низці країн. Фахівці прогнозують, що пандемія може перейти у форму сезонної хвороби.