Генетический фактор тяжелого течения коронавируса установили ученые. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n162583-geneticheskie-osobennosti-vliyaut-na-tyajest-techeniya-koronavirusa-uchenye.html

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Неожиданный фактор тяжелого течения коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили ученые.

Люди, которые имеют генетическую предрасположенность к развитию кислотного рефлюкса (что приводит к изжоге кислотножелчного заброса в пищевод), рискуют тяжело переносить «ковид». К такому выводу пришли ученые научно-исследовательского института Бергхоффера в штате Квинсленд. Об этом сообщает журнал Human Molecular Genetics.

Оказалось, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), связанные с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и при госпитализации с коронавирусом.

По словам соавтора работы Джу-Шенг Онга, ГЭРБ и тяжелая форма коронавируса имеют общие факторы риска — ожирение, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Предполагаем, что ГЭРБ играет прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе, — отметил Онга.



Напомним, ученые считают, что пандемия коронавируса в мире может завершиться уже в 2022 году в ряде стран. Специалисты прогнозируют, что пандемия может перейти в форму сезонной болезни. Эксперты заявляют, что SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который постоянно мутирует и распространяется среди невакцинированного населения.