Госдеп США пригласил Кулебу на переговоры в Вашингтон — что обсудят

https://racurs.ua/n162582-gosdep-ssha-priglasil-kulebu-na-peregovory-v-vashington-chto-budut-obsujdat.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины и Энтони Блинкен, госсекретарь США, проведут в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Переговоры пройдут 10 ноября. Об этом министр рассказал на онлайн-брифинге 4 ноября.

Кулеба сообщил, что Комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва и станет драйвером развития партнерства Украины и США.

Об этом договорились на переговорах 1 сентября в Белом доме лидеры двух стран.

Кулеба заявил, что в повестке заседания комиссии будут вопросы обороны Украины и противодействия российской агрессии, экономики, энергетики, инвестиций, кибербезопасности, борьбы с изменениями климата, поддержки внутренних трансформаций в Украине.

Глава МИД Украины отметил беспрецедентную интенсивность контактов между Киевом и Вашингтоном в 2021 году. Последнее свидетельство этого — встреча президента Владимира Зеленского с президентом Джо Байденом и государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Глазго.

Зеленский в Глазго не успел на свое выступление в рамках климатической конференции СOP26. Глава государства в это время вел переговоры с госсекретарем США Блинкеном.