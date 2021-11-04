Держдеп США запросив Кулебу на переговори у Вашингтон - що обговорюватимуть

https://racurs.ua/ua/n162582-derjdep-ssha-zaprosyv-kulebu-na-peregovory-u-vashyngton-scho-obgovoruvatymut.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, та Ентоні Блінкен, держсекретар США, проведуть у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США.

Переговори відбудуться 10 листопада. Про це Кулеба розповів на онлайн-брифінгу 4 листопада.

Кулеба повідомив, що Комісія відновить роботу після кількох років перерви та «стане драйвером розвитку партнерства України та США».

Про це домовилися під час переговорів 1 вересня у Білому домі лідери двох країн.

Кулеба заявив, що на порядку денному засідання Комісії будуть питання оборони України та протидії російській агресії, економіки, енергетики, інвестицій, кібербезпеки, боротьби зі змінами клімату, підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.

Очільник МЗС України відзначив безпрецедентну інтенсивність контактів між Києвом і Вашингтоном цього року. Останнє свідчення — зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Джо Байденом та державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Глазго.

Зеленський у Глазго не встиг на свій виступ в рамках кліматичної конференції СOP26. Глава держави у цей час вів переговори з держсекретарем США Блінкеном.