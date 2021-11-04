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Ракурс
Медсестра. Фото: istock

Медсестра в Італії вдавала, що коле вакцину — її оштрафували

4 лис 2021, 11:23
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В Італії оштрафували медсестру, яка вдавала, що колола вакцини — від її дій постраждали як мінімум 8 тисяч осіб.

Італійський суд в області Фріулі-Венеція-Джулія засудив екс-медсестру до 583 тис. євро штрафу. Про це повідомляє газета il Messaggero.

Медсестра Емануела Петрілло, за даними обвинувачення, також підозрюється в підробці документів, розкраданнях і халатності. У межах розслідування правоохоронці провели аналіз крові 159 її колишніх пацієнтів, 153 з яких показали відсутність будь-якої реакції на вакцину від кору.


У вироку суду про компенсацію коштів зазначається, що жінка діяла навмисно і зі злочинним наміром. У період з 2009 по 2016 роки Емануела Петрілло працювала в державних медустановах у трьох містах північного регіону. Як повідомила прокуратура, в основному її пацієнтами ставали діти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень для щеплення від COVID-19. Українці за певних умов можуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказана вакцинація.

Джерело: Ракурс


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