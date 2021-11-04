Медсестра. Фото: istock

https://racurs.ua/n162581-medsestra-pritvoryalas-chto-kolet-vakcinu-v-italii-ee-oshtrafovali.html

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В Италии оштрафовали медсестру, которая делала вид, что колола вакцины — от ее действий пострадали как минимум 8 тысяч человек.

Итальянский суд в области Фриули-Венеция-Джулия приговорил экс-медсестру к 583 тыс. евро штрафа. Об этом сообщает газета il Messaggero.

Медсестра Эмануэла Петрилло, по данным обвинения, также подозревается в подделке документов, хищениях и халатности. В рамках расследования правоохранители провели анализ крови 159 ее бывших пациентов, 153 из которых показали отсутствие какой-либо реакции на вакцину от кори.

В приговоре суда о компенсации средства отмечается, что женщина действовала намеренно и с преступным умыслом. В период с 2009 по 2016 годы Эмануэла Петрилло работала в государственных медучреждениях в трех городах северного региона. Как сообщила прокуратура, в основном ее пациентами становились дети.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения утвердило перечень медицинских противопоказаний и предостережений для прививки от COVID-19. Украинцы при определенных условиях могут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация.