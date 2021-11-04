COVID-контроль у Київраді. Фото прес-служби Віталія Кличка

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COVID-контроль пройшли 4 листопада депутати Київської міської ради.

На сьогоднішнє засідання Київради депутатів допускали тільки за наявності COVID-сертифікату, негативного ПЛР- чи експрес-тесту, або документу про одужання від коронавірусу. Депутати повинні неухильно дотримуватися протиепідемічних правил, за якими живуть мешканці столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час засідання міськради, повідомила прес-служба КМДА.

Оскільки така кількість депутатів в одній залі — це вже масовий захід, то всі, щоб потрапити на засідання, пред’являють COVID-сертифікат або негативний ПЛР- чи експрес-тест, або документ про одужання від коронавірусу. Правила єдині для всіх киян. І депутати Київради — не виключення! — зазначив Кличко.

Мер заявив, що тільки цього тижня у Києві щодоби фіксується від 40 до понад 60 летальних випадків. Кожного дня до лікарень госпіталізують 500 осіб, більшість пацієнтів потрапляють в медзаклади у важкому стані. Крім того, 98−99% тих, хто потрапляють у лікарні, — невакциновані.

За словами Кличка, у київських лікарнях заповнені 75% ліжок із киснем. Влада продовжує облаштовувати в лікарнях централізовані системи подачі кисню — встановлюють на територіях медзакладів великі резервуари для рідкого кисню.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, що в парламент народних депутатів пускатимуть тільки з COVID-документами. Такі правила почнуть діяти не пізніше середини листопада.

При цьому не всі нардепи голові вакцинуватися. Наприклад народний депутат від «Слуги народу Юрій Камельчук, який виступає проти вакцинації від коронавірусу, готовий робити ПЛР-тести раз на три дні своїм коштом.