В Альпах сталася сильна заметіль, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162587-do-2-metriv-snigu-sylna-zametil-proyshla-pivnichchu-italiyi-video.html

Ракурс

У Альпах на півночі Італії ввечері 2 листопада, пройшов сильний снігопад.

Місцеві жителі опублікували в інтернеті низку відео та фото зими, що прийшла до регіону, повідомляє Gismeteo.

В результаті сильний снігопад паралізував рух транспорту та заблокував під’їзди до будинків у багатьох районах. Зокрема, в районі Лівіньо, відомого завдяки схожості місцевих гір з Гімалайським плато як альпійський «Малий Тибет», випало 35 см свіжого снігу, а місцями намітало до 2 м снігу.

Італійські пожежники провели понад 100 операцій із очищення доріг від снігу.

Синоптики прогнозують цього тижня ще більш потужні снігопади у регіоні. Цього тижня снігу, за прогнозом, буде ще більше.

Загалом у Лівіньо стабільний сніговий покрив встановлюється досить рано, що дозволяє у листопаді розпочинати гірськолижний сезон.

Нагадаємо, перший сніг сезону 2021/2022 років в Українських Карпатах випав 22 вересня.

Джерело: Gismeteo