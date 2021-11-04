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Ракурс
В Альпах сталася сильна заметіль, скріншот відео

До 2 метрів снігу — сильна заметіль пройшла північчю Італії (ВІДЕО)

4 лис 2021, 12:35
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У Альпах на півночі Італії ввечері 2 листопада, пройшов сильний снігопад.

Місцеві жителі опублікували в інтернеті низку відео та фото зими, що прийшла до регіону, повідомляє Gismeteo.

В результаті сильний снігопад паралізував рух транспорту та заблокував під’їзди до будинків у багатьох районах. Зокрема, в районі Лівіньо, відомого завдяки схожості місцевих гір з Гімалайським плато як альпійський «Малий Тибет», випало 35 см свіжого снігу, а місцями намітало до 2 м снігу.

Італійські пожежники провели понад 100 операцій із очищення доріг від снігу.

Синоптики прогнозують цього тижня ще більш потужні снігопади у регіоні. Цього тижня снігу, за прогнозом, буде ще більше.

Загалом у Лівіньо стабільний сніговий покрив встановлюється досить рано, що дозволяє у листопаді розпочинати гірськолижний сезон.


Нагадаємо, перший сніг сезону 2021/2022 років в Українських Карпатах випав 22 вересня.

Джерело: Gismeteo


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