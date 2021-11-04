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В Альпах сталася сильна заметіль, скріншот відео
До 2 метрів снігу — сильна заметіль пройшла північчю Італії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n162587-do-2-metriv-snigu-sylna-zametil-proyshla-pivnichchu-italiyi-video.htmlРакурс
У Альпах на півночі Італії ввечері 2 листопада, пройшов сильний снігопад.
Місцеві жителі опублікували в інтернеті низку відео та фото зими, що прийшла до регіону, повідомляє Gismeteo.
В результаті сильний снігопад паралізував рух транспорту та заблокував під’їзди до будинків у багатьох районах. Зокрема, в районі Лівіньо, відомого завдяки схожості місцевих гір з Гімалайським плато як альпійський «Малий Тибет», випало 35 см свіжого снігу, а місцями намітало до 2 м снігу.
Італійські пожежники провели понад 100 операцій із очищення доріг від снігу.
Синоптики прогнозують цього тижня ще більш потужні снігопади у регіоні. Цього тижня снігу, за прогнозом, буде ще більше.
Загалом у Лівіньо стабільний сніговий покрив встановлюється досить рано, що дозволяє у листопаді розпочинати гірськолижний сезон.
Нагадаємо, перший сніг сезону 2021/2022 років в Українських Карпатах випав 22 вересня.
Джерело: Gismeteo
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