Повербанк. Фото: ПМ

https://racurs.ua/ua/n162588-poverbank-dlya-elektrokariv-predstavyly-startapery-video.html

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Незвичайний повербанк для електромобілів презентували стартапери ZipCharge. Пристрій під назвою Go, який за розмірами схожий на рюкзак, може забезпечити до 32 км ходу авто всього за годину.

Цього достатньо для поїздок на роботу і з роботи, для швидкої прогулянки в місцевий торговий центр. Про це повідомляє «Популярная механика».

Автори стартапу заявляють, що близько 40% домогосподарств, що володіють електромобілями, не мають спеціально відведеного паркування та обладнаних зарядок поряд із будинком. Але ZipCharge сподівається це виправити за допомогою портативного акумулятора для електрокарів, який можна заряджати від домашньої електромережі і вже потім підключати до своєї машини.

Пристрій виглядає як невелика валізка. Алюмінієва рама захищає його основні системи, а зовнішня оболонка виготовлена ​​з переробленого пластику. З одного боку у Go розташована ручка для перенесення, з іншого порти зарядки й індикатори стану. Зверху розташована телескопічна ручка, так що його можна везти як маленьку валізу. Він котиться на двох колесах для зручності транспортування, а для передньої кришки навіть можна створити свій дизайн.

Акумулятор Go можна зарядити вдома вночі або в офісі, використовуючи стандартну вилку. Така зарядка має обійтися дешевше, ніж на звичайній станції для електромобілів. Після повної зарядки Go можна підкотити до машини й під'єднати до нього кабель для поповнення заряду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомий італійський автовиробник спорткарів Ferrari готується випустити свою «зелену» модель з електричним двигуном. Нова модель уже знаходиться на етапі розробки.

Джерело: Популярная механика