Повербанк. Фото: istock

https://racurs.ua/n162588-poverbank-dlya-elektrokarov-predstavili-startapery-video.html

Ракурс

Необычный повербанк для электромобилей представили стартаперы ZipCharge. Устройство под названием Go, которое по размерам похоже на рюкзак, может обеспечить до 32 километров хода авто всего за час.

Этого достаточно для поездок на работу и с работы, для быстрой прогулки в местный торговый центр. Об этом сообщает «Популярная механика».

Авторы стартапа заявляют, что около 40% домохозяйств, владеющих электромобилями, не имеют специально отведенной парковки и оборудованных зарядок рядом с домом. Но ZipCharge надеется это исправить при помощи портативного аккумулятора для электрокаров, который можно заряжать от домашней электросети и затем подключать к своей машине.

Устройство выглядит как небольшой чемоданчик. Алюминиевая рама защищает его основные системы, а внешняя оболочка будет изготовлена из переработанного пластика. С одной стороны у Go расположена ручка для переноски, с другой — порты зарядки и индикаторы состояния. Сверху расположена телескопическая ручка, так что его можно везти прямо как ваш маленький чемодан. Он катится на двух колесах для удобства транспортировки, а для передней крышки даже можно выбрать свой дизайн, соответствующий вашему электромобилю.

Аккумулятор Go можно зарядить дома ночью или в офисе, используя стандартную вилку. Такая зарядка должна обойтись дешевле, чем на обычной станции для электромобилей. После полной зарядки Go можно подкатить к машине и подключить к нему кабель для пополнения заряда.

Напомним, ранее мы сообщали, что известный итальянский автопроизводитель спорткаров Ferrari готовится выпустить свою «зеленую» модель с электрическим двигателем. Новая модель уже находится на этапе разработки.

Источник: Популярная механика