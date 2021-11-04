В Альпах прошла сильная метель, скриншот видео

https://racurs.ua/n162587-do-2-metrov-snega-silnaya-metel-proshla-po-severu-italii-video.html

Ракурс

В Альпах на севере Италии вечером 2 ноября прошел сильный снегопад.

Местные жители опубликовали в интернете ряд видео и фото зимы, пришедшие в регион, сообщает Gismeteo.

В результате сильный снегопад парализовал движение транспорта и заблокировал подъезды к домам во многих районах. В частности, в районе Ливиньо, известного благодаря сходству местных гор с Гималайским плато как альпийский «Малый Тибет», выпало 35 см свежего снега, а местами наметало до 2 м снега.

Итальянские пожарные провели более 100 операций по очистке дорог от снега.

Синоптики прогнозируют на этой неделе еще более сильные снегопады в регионе. На этой неделе снега, по прогнозу, будет еще больше.

В Ливиньо стабильный снежный покров устанавливается довольно рано, что позволяет в ноябре начинать горнолыжный сезон.

Напомним, первый снег сезона 2021/2022 годов в Украинских Карпатах выпал 22 сентября.

Источник: Gismeteo