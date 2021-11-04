COVID-контроль в Киевсовете. Фото пресс-службы Виталия Кличко

https://racurs.ua/n162589-v-kievsovet-bez-kovid-dokumentov-ne-puskaut-kak-proveryaut-deputatov-foto.html

Ракурс

COVID-контроль прошли 4 ноября депутаты Киевского городского совета.

На сегодняшнее заседание Киевсовета депутатов допускали только при наличии COVID-сертификата, отрицательного ПЦР- или экспресс-теста, или документа о выздоровлении от коронавируса. Депутаты должны неукоснительно соблюдать противоэпидемические правила, по которым живут жители столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время заседания горсовета, сообщила пресс-служба КГГА.

Поскольку такое количество депутатов в одном зале — это уже массовое мероприятие, то все, чтобы попасть на заседание, предъявляют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР или экспресс-тест, или документ о выздоровлении от коронавируса. Правила едины для всех киевлян. И депутаты Киевсовета — не исключение! — отметил Кличко.

Мэр заявил, что только на этой неделе в Киеве ежесуточно фиксируется от 40 до более 60 летальных случаев. Каждый день в больницы госпитализируют 500 человек, большинство пациентов попадают в медучреждения в тяжелом состоянии. Кроме того, 98−99% тех, кто попадают в больницы, — вакцинированные.

По словам Кличко, в киевских больницах заполнены 75% коек с кислородом. Власть продолжает обустраивать в больницах централизованные системы подачи кислорода — устанавливают на территориях медучреждений большие резервуары для жидкого кислорода.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада приняла постановление, что в парламент народных депутатов будут пускать только с COVID-документами. Такие правила начнут действовать не позднее середины ноября.

При этом не все нардепы голове вакцинироваться. Например, народный депутат от «Слуги народа Юрий Камельчук, который выступает против вакцинации от коронавируса, готов делать ПЦР-тесты раз в три дня за свой счет.